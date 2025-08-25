В Башкирии состоялся XX Собор мусульман

В Чишминском районе прошёл юбилейный, 20-й по счету Собор мусульман. Мероприятие посвятили памяти имама Хусейн-бека, а в этом году его приурочили ещё и к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.

Самые юные участники – дети от 4 до 15 лет – демонстрировали навыки в чтении Корана. Ну а взрослые – имамы со всей республики во главе с Верховным муфтием Талгатом Таджуддином – отправились на кладбище Акзират, где и захоронен Хусейн-бек. Там молитвами воздали дань уважения первому имаму Башкортостана.