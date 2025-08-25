В Уфе задержали двух молодых людей за сбыт мефедрона

Сотрудники транспортной полиции Уфы пресекли деятельность по незаконному обороту наркотических средств в крупном размере.

По данным Уфимского линейного управления МВД России на транспорте, полицейские заметили двух мужчин 22 и 23 лет, которые шли вдоль железнодорожных путей на 1622 км перегоне «Уфа-Черниковка» (Сафроновский проезд). Увидев правоохранителей, они попытались скрыться в близлежащем лесном массиве.

При задержании и обыске у одного из подозреваемых в карманах брюк были обнаружены 16 свёртков с порошкообразным веществом, заклеенных чёрной изоляционной лентой, а также пластмассовое приспособление для указательного пальца, используемое для создания тайников-закладок.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотиком мефедрон, общая масса которого составила более 25 граммов.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские изучили содержимое мобильных телефонов задержанных и обнаружили координаты мест, где были спрятаны наркотики. По этим данным нашли и изъяли ещё 9 свёртков с запрещёнными веществами. При обыске в квартире задержанных обнаружено более 157 граммов наркотических средств, а также банковские карты, электронные весы и упаковочные материалы.

Общий вес изъятых наркотиков составил 190 граммов. Один из задержанных пояснил, что занялся торговлей наркотиками, чтобы погасить долг перед микрофинансовой организацией.

В отношении обоих молодых людей возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотических средств. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.