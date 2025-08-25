Башкирия будет сотрудничать с ДОСААФ России

Правительство Башкортостана и ДОСААФ России заключили соглашение о сотрудничестве. В Доме Республики Радий Хабиров встретился с Денисом Добряковым. На повестке — работа регионального отделения добровольного общества содействия армии, авиации и флоту в Башкортостане, патриотическое воспитание молодёжи и другие вопросы.

В рамках встречи Радий Хабиров и Денис Добряков подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Правительством Башкортостана и ДОСААФ России. Документ предполагает совместную работу в направлениях военно-патриотического воспитания и подготовки к военной службе, обучения по военно-учётным специальностям, развития физической культуры, военно-прикладных, адаптивных видов спорта и других сферах.

В Башкортостане общество существует с 1927 года, его отделения открыты во всех муниципалитетах региона. Ежегодно организация проводит обучение по пяти военно-учётным специальностям. За последние 2 года в учебном году такую подготовку прошли 642 человека, из них 11 участников спецоперации.