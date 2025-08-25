В Башкирии прошел фестиваль «Бирская старина»

В историческом парке «Бирская крепость» прошел первый Большой фестиваль «Бирская старина». Мероприятие посетили порядка 5000 жителей города и туристов. В событии участвовали реконструкторы 29 военно-исторических клубов из 11 регионов и 17 городов России. На протяжении двух дней они показывали быт военных лагерей и устраивали показательные выступления.

Древние русичи и викинги, московские и бирские стрельцы, европейцы 17 века, солдаты Великой Отечественной — гости погрузились в прошлое и могли почувствовать себя частью армий тех лет. На площадке фестиваля проходили мастер-классы разных эпох и народов, выставка ретротехники.