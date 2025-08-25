В Башкирии продолжается строительство культурных объектов к 95-летию Аскинского района

Аскинский район отметил 95-летие. К юбилейной дате возводят ряд объектов. Один из них — Дом культуры в селе Новые Казанчи. До этого все мероприятия проходили в здании, построенном в 60-е годы. Дом культуры был признан аварийным пять лет назад.

Строительство нового объекта при поддержке «Фонда социальных целевых программ» уже ведётся. В селе Новые Казанчи проживает 500 человек, рядом находятся санаторий «Танып» и рабочий посёлок. В здании разместятся актовый зал на 96 мест, библиотека и тренажёры. Объект будет сдан в сентябре.

Продолжается и благоустройство набережной реки Бурминки в Аскино. Облагораживание проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В прошлом году уже сделали пешеходную зону, установили скамейки, освещение, высадили деревья и цветы. В 2025-м стартовал второй этап благоустройства объекта.