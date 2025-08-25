Боец из Башкирии рассказал о службе в зоне СВО

Участник специальной военной операции, командир стрелковой роты с позывным «Танчик», поделился своими впечатлениями о службе на фронте с редакцией газеты «Новый Белокатай».
В сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации военнослужащий был направлен в зону боевых действий. Находясь на линии боевого соприкосновения, младший лейтенант исполняет обязанности командира стрелковой роты девятой отдельной мотострелковой бригады народной милиции Донецкой Народной Республики. Его основная задача — забота о личном составе, организация ротаций и обеспечение бойцов всем необходимым.
Время, проведенное на родине, помогает «Танчику» восстановиться и собраться с силами. Во время отпуска он встречается с близкими, решает бытовые вопросы и наслаждается общением с семьей. За годы участия в спецоперации военнослужащий познал ценность настоящей солдатской дружбы.
«Танчик» снова отправился на фронт, готовый к выполнению боевых задач. За проявленные мужество и героизм при защите Отечества он был удостоен нескольких государственных наград, среди которых медали «За отвагу», «Медаль Суворова» и «Участнику специальной военной операции».
Фото: издание «Новый Белокатай».