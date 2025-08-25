Подготовка к школе и «Зеленая Башкирия»: итоги оперативки с Радием Хабировым

С первого сентября в школах появится новый предмет «История родного края». Также единым станет расписание уроков и даты каникул. Через неделю дети вернутся за парты, и на оперативном совещании в ЦУРе сегодня говорили о готовности школ к 1 сентября.

Изучать историю в школе теперь будут по одному учебнику автора Владимира Мединского. Вводится единое расписание, станет меньше контрольных работ. По всей стране будет одна дата, с которой начнутся каникулы. А еще у школьников Башкортостана появится новый учебный курс «История родного края» под авторством башкирских ученых.

Наша главная задача – дать старт работе всех школ. 1 сентября – важный день. Необходимо организованно начать новый учебный год. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В республике продолжат экологическую акцию «Зеленая Башкирия». Она направлена на озеленение пространств путем высадки деревьев и других насаждений. В этом году акция стартует с 20 сентября и продлится по 4 октября, единым днем же зеленым днем станет 27 сентября.

Прошу всех глав муниципалитетов внимательно подойти к этой работе и организованно провести акцию. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

4,7% составил рост оборота розничной торговли к предыдущему году. Регион стабильно лидирует по этому показателю, занимая 2 место в ПФО и 8-е в России. Эффективно работает сектор малоформатной торговли, это ярмарки, рынки и нестационарные объекты торговли. Об этом рассказал руководитель Минторговли региона.