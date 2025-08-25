Подготовка к школе и «Зеленая Башкирия»: итоги оперативки с Радием Хабировым

С первого сентября в школах появится новый предмет «История родного края». Также единым станет расписание уроков и даты каникул. Через неделю дети вернутся за парты, и на оперативном совещании в ЦУРе сегодня говорили о готовности школ к 1 сентября.
Изучать историю в школе теперь будут по одному учебнику автора Владимира Мединского. Вводится единое расписание, станет меньше контрольных работ. По всей стране будет одна дата, с которой начнутся каникулы. А еще у школьников Башкортостана появится новый учебный курс «История родного края» под авторством башкирских ученых.
В республике продолжат экологическую акцию «Зеленая Башкирия». Она направлена на озеленение пространств путем высадки деревьев и других насаждений. В этом году акция стартует с 20 сентября и продлится по 4 октября, единым днем же зеленым днем станет 27 сентября.
4,7% составил рост оборота розничной торговли к предыдущему году. Регион стабильно лидирует по этому показателю, занимая 2 место в ПФО и 8-е в России. Эффективно работает сектор малоформатной торговли, это ярмарки, рынки и нестационарные объекты торговли. Об этом рассказал руководитель Минторговли региона.
Глава республики на заседании сообщил, что пять муниципалитетов республики получат 500 млн рублей на благоустройство. Это победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Обновленные пространства появятся в Октябрьском, Дюртюлях, Чишмах, Верхнеяркеево и Кушнаренково.