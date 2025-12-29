Радий Хабиров подвёл итоги года и обозначил приоритеты

Обновить коммунальную инфраструктуру, усилить ямочный ремонт и сдвинуть влево начало строительства ряда объектов. Такие задачи Глава Башкортостана поставил правительству на завершающем в этом году оперативном совещании. Радий Хабиров рассказал о проблемах, требующих приоритетного решения, и достижениях уходящего 2025 года.

Последнее в этом году оперативное совещание – время подводить предварительные итоги во всех сферах. Ключевое – власти смогли обеспечить устойчивость экономики и выполнить все социальные обязательства. Начали реализовывать новые национальные проекты.

Башкортостан идёт в русле общероссийских трендов. Несмотря на экономические и финансовые сложности, нам удалось обеспечить устойчивость экономики и безусловное исполнение социальных обязательств. В этом году начали реализацию новых национальных проектов. В целом они стартовали успешно, и большая часть целевых ориентиров на текущий год достигнута. Из федерального бюджета привлечено 37 млрд рублей и на текущий момент уже освоено более 33 млрд рублей или 93%. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Одна из проблемных зон – изношенность коммунальной инфраструктуры. Отсюда и всевозможные прорывы трубопроводов и аварии. Радий Хабиров поставил чиновникам задачу вплотную заняться модернизацией инфраструктуры. До 2027 года на эти цели предусмотрели более 4 млрд рублей.

Это прямой и очевидный эффект – состояние комфорта людей. Поэтому я прошу правительство сосредоточиться в следующие годы на решении этой задачи, здесь надо активно проводить работу с федеральным правительством. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В этом году власти построили четыре поликлиники и открыли девять больниц и 134 ФАПа. Таким образом, как отметил глава республики, меняется ландшафт сельской медицины. А ещё республика вошла в пятёрку регионов страны, где вовремя завершили капремонт школ. Двери распахнули 39 общеобразовательных учреждений.

Как только мы начали вкладываться в школы, то стали получать соответствующую отдачу – школьники побеждают на самых престижных олимпиадах. Количество стобалльников по ЕГЭ растёт в Башкортостане каждый год, даже стали появляться трёхсотбалльники. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Один из лучших регион и по поддержке участников спецоперации и членов их семей. Из бюджета на эти цели направили 31 млрд рублей. Хорошо идёт инвестиционная динамика.

Отмечу, что в предыдущую шестилетку инвестиционная динамика в Башкортостане практически в два раза опережала среднероссийскую. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата республика второй год подряд – на третьем месте. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В этом году в правительстве провели 46 оперативных совещаний, по итогам которых глава дал более 200 поручений. Половина из них – выполнена, остальные – в работе. Радий Хабиров поблагодарил членов кабмина и чиновников в муниципалитетах, поздравив с предстоящим праздником. Впереди ещё много задач, и первоочередная из них – обеспечить безопасность и комфорт жителей во время длинных выходных. Все службы должны работать в режиме повышенной готовности.