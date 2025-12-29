Радий Хабиров подвёл итоги года и обозначил приоритеты

Обновить коммунальную инфраструктуру, усилить ямочный ремонт и сдвинуть влево начало строительства ряда объектов. Такие задачи Глава Башкортостана поставил правительству на завершающем в этом году оперативном совещании. Радий Хабиров рассказал о проблемах, требующих приоритетного решения, и достижениях уходящего 2025 года.
Последнее в этом году оперативное совещание – время подводить предварительные итоги во всех сферах. Ключевое – власти смогли обеспечить устойчивость экономики и выполнить все социальные обязательства. Начали реализовывать новые национальные проекты.
Одна из проблемных зон – изношенность коммунальной инфраструктуры. Отсюда и всевозможные прорывы трубопроводов и аварии. Радий Хабиров поставил чиновникам задачу вплотную заняться модернизацией инфраструктуры. До 2027 года на эти цели предусмотрели более 4 млрд рублей.
В этом году власти построили четыре поликлиники и открыли девять больниц и 134 ФАПа. Таким образом, как отметил глава республики, меняется ландшафт сельской медицины. А ещё республика вошла в пятёрку регионов страны, где вовремя завершили капремонт школ. Двери распахнули 39 общеобразовательных учреждений.
Один из лучших регион и по поддержке участников спецоперации и членов их семей. Из бюджета на эти цели направили 31 млрд рублей. Хорошо идёт инвестиционная динамика.
В этом году в правительстве провели 46 оперативных совещаний, по итогам которых глава дал более 200 поручений. Половина из них – выполнена, остальные – в работе. Радий Хабиров поблагодарил членов кабмина и чиновников в муниципалитетах, поздравив с предстоящим праздником. Впереди ещё много задач, и первоочередная из них – обеспечить безопасность и комфорт жителей во время длинных выходных. Все службы должны работать в режиме повышенной готовности.
Таким было последнее оперативное совещание Правительства Башкортостана в уходящем году. Впереди – долгожданные праздники, ну а после – новая страница республики с очередными вызовами и достижениями.