В Башкирии временно ограничили проезд в природный парк «Иремель»

В связи с дождливой погодой в республике временно приостановили автомобильный проезд туроператоров в природный парк «Иремель». Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Башкирии.
Ограничения введены для того, чтобы сохранить состояние дорожного покрытия и защитить уникальный природный ландшафт.
Проезд закрыт на контрольно-пропускных пунктах «Авняр» Белорецкого района и «Байсакалово» Учалинского района до улучшения погодных условий. Отмечается, что пешие туристы смогут свободно посещать парк по обычным правилам.
