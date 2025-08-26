В Башкирии временно ограничили проезд в природный парк «Иремель»

В связи с дождливой погодой в республике временно приостановили автомобильный проезд туроператоров в природный парк «Иремель». Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Башкирии.

Ограничения введены для того, чтобы сохранить состояние дорожного покрытия и защитить уникальный природный ландшафт.

Проезд закрыт на контрольно-пропускных пунктах «Авняр» Белорецкого района и «Байсакалово» Учалинского района до улучшения погодных условий. Отмечается, что пешие туристы смогут свободно посещать парк по обычным правилам.