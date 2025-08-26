Главу стройфирмы в Башкирии осудили за невыплату зарплаты сотрудникам

По данным ведомства, с мая по октябрь 2024 года он не выплачивал заработную плату двум работникам, в результате чего образовалась задолженность свыше 220 тысяч рублей. Несмотря на наличие денежных средств на счетах компании в размере более 4 млн рублей, руководитель направлял их на расчеты с контрагентами, оплату кредитов, хозяйственных расходов, а также иные цели.