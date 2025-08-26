Главу стройфирмы в Башкирии осудили за невыплату зарплаты сотрудникам

В Нефтекамске руководитель строительной организации осужден за невыплату заработной платы. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
По данным ведомства, с мая по октябрь 2024 года он не выплачивал заработную плату двум работникам, в результате чего образовалась задолженность свыше 220 тысяч рублей. Несмотря на наличие денежных средств на счетах компании в размере более 4 млн рублей, руководитель направлял их на расчеты с контрагентами, оплату кредитов, хозяйственных расходов, а также иные цели.
Обвиняемый признал свою вину и частично погасил долг. В качестве обеспечительных мер на его автомобиль наложили арест. Суд назначил руководителю наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей.