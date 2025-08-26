В Башкирии ввели бесплатный проезд для детей участников СВО

В Башкирии ввели новую региональную госуслугу, которая позволит детям участников специальной военной операции бесплатно передвигаться на общественном транспорте. Учащиеся школ, колледжей и вузов смогут получить социальную транспортную карту на 60 поездок на весь предстоящий учебный год.
Как уточнили в Минцифрразвития республики, льгота будет действовать для школьников — с 1 сентября по 31 мая, для студентов колледжей и вузов — с 1 сентября по 30 июня.
Бесплатные поездки можно использовать на городском и пригородном транспорте, кроме такси. Чтобы воспользоваться услугой, потребуется наличие карты «МИР», транспортной карты «Алга» или студенческого билета.
Глава министерства Геннадий Разумикин отметил, что переход к электронным услугам и создание новых сервисов является важной частью нацпроекта «Экономика данных».