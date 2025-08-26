В Уфе проходит всероссийский форум фельдшеров

В Уфе проходит форум «Роль специалистов со средним медицинским образованием в оказании первичной медико-санитарной помощи». Своим опытом делятся эксперты не только из Башкортостана, но и со всей России.

В программе темы, важные для каждой семьи: мужское здоровье, профилактика сахарного диабета, роль фельдшера в реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Такие встречи помогают повышать качество и доступность медицинской помощи, которую получают пациенты, на каждом этапе.