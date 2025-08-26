5-летнему мальчику с ДЦП из Уфы нужна помощь

Пятилетнему Эмилю Мухаметшину из Уфы нужна срочная операция в Афинах. Обращение к узкоспециализированному врачу поможет предотвратить подвывих тазобедренного сустава и даст шанс мальчику встать на ноги. Стоимость лечения – почти 9 миллионов рублей. Собрано лишь 2,5. Оставшуюся сумму – 6,3 миллиона – нужно собрать в ближайшее время.

Эмиль родился раньше срока – на 25-й неделе беременности, весил всего 850 граммов. У мальчика детский церебральный паралич. До года врачи установили шунт, Эмилю пришлось перенести четыре операции на голову.