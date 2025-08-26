5-летнему мальчику с ДЦП из Уфы нужна помощь

Пятилетнему Эмилю Мухаметшину из Уфы нужна срочная операция в Афинах. Обращение к узкоспециализированному врачу поможет предотвратить подвывих тазобедренного сустава и даст шанс мальчику встать на ноги. Стоимость лечения – почти 9 миллионов рублей. Собрано лишь 2,5. Оставшуюся сумму – 6,3 миллиона – нужно собрать в ближайшее время.
Эмиль родился раньше срока – на 25-й неделе беременности, весил всего 850 граммов. У мальчика детский церебральный паралич. До года врачи установили шунт, Эмилю пришлось перенести четыре операции на голову.
Несмотря на тяжёлый диагноз, Эмиль старается жить как обычный ребёнок. Благодаря курсам абилитации он научился ползать, держаться за опору и пробует самостоятельно есть. Врачи уверены: шанс на то, что мальчик пойдёт, высокий. Всё зависит от предстоящей операции.