В Уфе прошел час патриотической поэзии «Стихи Победы»

В Национальной библиотеке имени Заки Валиди прошел час патриотической поэзии «Стихи Победы». В рамках проекта «Дни армейской культуры» известные писатели, авторы книг встретились со своими читателями и ответили на вопросы, касающиеся их творческой деятельности.

Среди гостей был и поэт из Санкт-Петербурга, ветеран спецоперации, руководитель литературного, культурно-образовательного проекта «Литературное наследие России» Алексей Преснаков. Современник, тесно сотрудничает с Национальной библиотекой Башкортостана, прочитал свои известные стихи «Солдатское дело», «Мариуполь» и другие. Каждый участник поэтического часа мог представить свое творчество.