Радий Хабиров совершил рабочую поездку в Бирск

За последние шесть лет в Башкортостане открылись 65 детских садов, 48 школ, отремонтировали 180. В Бирске прошел августовский совет педагогов республики. Участие в совещании принял Радий Хабиров. На ежегодном мероприятии подвели итоги и поставили задачи на будущий учебный год. Кроме того, глава республики посетил в Бирске ряд обновленных образовательных учреждений.

К занятиям здесь подходят творчески. В новом учебном году в коррекционной школе для детей с нарушениями речи много новинок. На выигранный в мае грант для обучающихся открыли инклюзивное творческое пространство «Живая глина». По словам директора школы, в полезных проектах они участвуют часто.

Радию Хабирову показали еще одну уникальную площадку в коррекционной школе. Ипподром — он появился совсем недавно. Лошади тоже теперь принимают участие в лечении и реабилитации маленьких наездников.

Обновленным встретит детей и местный лицей. Здесь по федеральной программе провели капитальный ремонт. Дети вернутся в школу старую, но вряд ли ее узнают. Поменялось всё — от пола до потолка. Новая мебель и оборудование — такие условия создают пространство как для творчества детей, так и научных открытий.

Спасибо за эту важную инициативу нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину. В республике более 1200 школ. И сейчас у нас есть возможность навести в них порядок. Мы сами тоже ремонтируем и строим новые учебные заведения. Важно, что подходим к этому вопросу комплексно – приводим в порядок кабинеты, коридоры, столовые, спортзалы и актовые залы, закупаем новое оборудование. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Медико-фармацевтический колледж можно спутать с больницей. Настолько близко условия приблизили к реальным. К слову, в следующем году по этой же программе планируют обновить ещё одно здание колледжа. На эти цели направят 118 млн рублей. Учреждению 90 лет. Для системы здравоохранения оно готовит специалистов по направлениям лечебное, акушерское, сестринское дело и фармация. Радий Хабиров заглянул к студентам, последние не упустили возможности задать главе республики вопросы.

Главным событием сегодня в Бирске стал августовский совет педагогов республики. На ежегодном совещании подвели итоги и поставили задачи на будущий учебный год. Говорили о мерах поддержки для учителей — они расширятся, о детском отдыхе, о достижениях олимпиадников. Радий Хабиров поблагодарил учителей за труд, а еще за воспитание героев, которые сейчас защищают страну.

Хочу выразить вам, уважаемые педагоги, слова искреннего уважения и благодарности за воспитание настоящих защитников Отечества. Сегодня выпускники наших школ достойно сражаются на передовой, проявляя мужество и героизм. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров напомнил, что в регионе активно обновляются все уровни образования. За последние шесть лет открылось 48 новых школ и 65 детских садов. Более 150 образовательных учреждений отремонтировано благодаря участию в федеральной программе. И эта работа продолжится. Уже меньше недели осталось до дня, когда дети вновь сядут за парты, а первоклассники, их порядка 45 тыс. в регионе, впервые переступят порог школы.

Каждый год перед сентябрем собираемся и подводим те задачи, которые есть, новые задачи ставим. Это огромный объем работы. Это одно из важных событий в жизни республики, поэтому очень ответственно к этому готовимся. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан