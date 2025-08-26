Семья из Уфы разрабатывает и тестирует видеоигры

Семья из Уфы разрабатывает и тестирует видеоигры. В их случае детям доводится проводить за телефоном больше времени. В пиксельном мире воплотились культура и история Башкортостана. Проект приобрел символичное название «Сквозь ветер», отражая преодоление как виртуальных, так и реальных проблем.

Юрты, кашмау, курай в пикселях. Виртуальность обрела национальный колорит в игре Азалии Хамитовой. Для создания новой реальности вооружилась компьютером, ноутбуком, планшетом.

Азалия Хамтова решила попробовать свои айти-силы в конкурсе разработчиков, но 30 дней не хватило для реализации проекта. А идею видеоигры по мотивам башкирских мифов довела до конца. Сама разработала и концепцию, и дизайн. И вот уже героиня Суфия ищет амулет, ей помогает дух ветра.

Я понимаю, что людям из Башкирии, например, или тем, кто уехал, например, куда-то, или тем, кто уехал из Башкирии, им все равно это привычно, им это интересно. Я чувствую пока только положительные отклики. Азалия Хамитова, создательница игры «Сквозь ветер»

Самый первый отклик получила от дочери Даны. А потом решилась поделиться в социальных сетях.

К новому направлению теперь подключился и супруг — тоже айти-специалист. Вместе придумывают путешествия для космического спасателя. Как всегда, в роли главного эксперта предстоит выступить дочери. Азалия Хамитова, создательница игры «Сквозь ветер»

Наша дочка играет в наши игры, тестирует, находит там ошибки, и мы оперативно исправляем их. Урал Хамитов, муж Азалии Хамитовой

Оперативно исправлять ошибки и находить правильный путь учат и в башкирских вузах. В республике серьезно поддерживают айти-направления. Создают киберплатформы и киберспортивные клубы, еще одна возможность постичь айти-знания — школа 21 в геномном центре кампуса. А в обновленном рейтинге российских вузов по качеству подготовки специалистов в области искусственного интеллекта университеты Уфы улучшили свои позиции.

Игры — это основной способ сейчас донести до молодежи, до школьников через игры, через интернет, который, безусловно, они будут осваивать и все равно будут сидеть в телефоне, донести до них какие-то важные ценности. Это либо национальные ценности или историко-культурные, либо это важность технологий. Наталия Латыпова, директор управляющей компании Евразийского НОЦ