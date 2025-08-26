Семья из Уфы разрабатывает и тестирует видеоигры. В их случае детям доводится проводить за телефоном больше времени. В пиксельном мире воплотились культура и история Башкортостана. Проект приобрел символичное название «Сквозь ветер», отражая преодоление как виртуальных, так и реальных проблем.
Юрты, кашмау, курай в пикселях. Виртуальность обрела национальный колорит в игре Азалии Хамитовой. Для создания новой реальности вооружилась компьютером, ноутбуком, планшетом.
Азалия Хамтова решила попробовать свои айти-силы в конкурсе разработчиков, но 30 дней не хватило для реализации проекта. А идею видеоигры по мотивам башкирских мифов довела до конца. Сама разработала и концепцию, и дизайн. И вот уже героиня Суфия ищет амулет, ей помогает дух ветра.
Самый первый отклик получила от дочери Даны. А потом решилась поделиться в социальных сетях.
Оперативно исправлять ошибки и находить правильный путь учат и в башкирских вузах. В республике серьезно поддерживают айти-направления. Создают киберплатформы и киберспортивные клубы, еще одна возможность постичь айти-знания — школа 21 в геномном центре кампуса. А в обновленном рейтинге российских вузов по качеству подготовки специалистов в области искусственного интеллекта университеты Уфы улучшили свои позиции.
И в том, и в другом случае — положительный эффект. Главное — уметь выйти из игры в прямом смысле слова, у каждого свой способ.