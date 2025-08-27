Ветераны СВО могут бесплатно пройти реабилитацию и санаторное лечение

Ветераны специальной военной операции могут пройти реабилитацию и санаторное лечение абсолютно бесплатно. Сертификаты выдаются Министерством семьи, труда и социальной защиты населения республики. О том, как его получить, – в нашем сюжете.

Рафис Нуриханов – ветеран специальной военной операции. После прохождения срочной службы в апреле 2020 года молодой человек остался служить по контракту. В 2021 принимал участие в боевых действиях в Сирии, а с февраля 2024 отстаивал интересы своей страны на СВО. Первое серьезное ранение – 45 осколков в правой ноге – не остановило молодого бойца, и после прохождения реабилитации он вновь был в строю. До следующей серьезной травмы.

По этому сертификату участники СВО могут получить медицинскую, социальную и психологическую помощь. Кроме того, документ позволяет проходить реабилитацию как в государственных, так и в частных клиниках – на усмотрение бойца.

Получить сертификат можно в течение пяти лет после окончания участия в спецоперации. То есть посетить центры раз в год смогут только уволенные или демобилизованные ветераны СВО. Подать заявление можно подать в электронном виде, через МФЦ или лично в орган социальной защиты населения по месту жительства.