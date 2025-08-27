В Башкирии вынесли приговор подростку, который стрелял в детей

В Октябрьском подросток ранил двух детей из пневматического пистолета. Инцидент произошел в июне.
Согласно данным следствия, причиной такого поступка стало раздражение юноши от шума, который издавали дети во дворе. Он заявил, что шум помешал ему заснуть, поэтому подсудимый решил воспользоваться пистолетом, сделав несколько выстрелов с балкона. Оружие он купил год назад у неизвестного продавца. В результате стрельбы двое мальчиков, 10 и 11 лет, получили легкие травмы в виде ссадин.
Как сообщили в прокуратуре, суд признал 16-летнего подростка виновным в хулиганстве с применением оружия. Он признал свою вину. Суд назначил наказание в виде условного лишения свободы сроком на один год с испытательным сроком тот же период. Кроме того, были удовлетворены требования прокурора о выплате 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда пострадавшим.