В Башкирии вынесли приговор подростку, который стрелял в детей

В Октябрьском подросток ранил двух детей из пневматического пистолета. Инцидент произошел в июне.

Согласно данным следствия, причиной такого поступка стало раздражение юноши от шума, который издавали дети во дворе. Он заявил, что шум помешал ему заснуть, поэтому подсудимый решил воспользоваться пистолетом, сделав несколько выстрелов с балкона. Оружие он купил год назад у неизвестного продавца. В результате стрельбы двое мальчиков, 10 и 11 лет, получили легкие травмы в виде ссадин.