В Уфе двоим мужчинам вынесли приговор за серию краж

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор двум местным жителям, признанным виновными в серии краж. Ущерб от их действий превысил 700 тысяч рублей.

Как сообщили в прокуратуре республики, с февраля 2024 по февраль 2025 года двое безработных мужчин, договорившись совершать хищения, на собственном автомобиле в темное время суток искали цели в промышленной зоне города. Они выбирали склады, ангары и помещения коммерческих фирм, не оборудованные сигнализацией и камерами наблюдения.

С помощью подручных средств злоумышленники взламывали двери и окна, похищая оборудование, измерительные приборы и изделия из цветных металлов.

Их деятельность пресекли сотрудники ГАИ. Возвращаясь с одной из краж, мужчины были остановлены для проверки. При осмотре багажника их автомобиля полицейские обнаружили украденный медный кабель длиной 70 м.