В Уфе обсудили вопросы строительства Воскресенского кафедрального собора

Я всегда говорю: всё решают люди. Нужен был человек, который будет мотором возобновления строительства собора. И Геннадий Иванович Букаев как раз вышел с такой инициативой. Он уже не один храм восстановил. У него опыт огромный и авторитет в республике, поэтому и под такого человека, собственно, люди и идут, есть и частные вложения уже достаточно серьезные. Здесь начали примерно по той же схеме, как и в мечети «Ар-Рахим». Провели серьезное обследование. Оно показало, что основные показатели конструкции находятся в удовлетворительном состоянии, кое-что, соответственно, предстоит поменять. Внутри, вы видели, ведутся активно работы по штукатурке, предстоит большой объём работы, так как храм большой. Поэтому, как говорится, с Божьей помощью будем строить.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан