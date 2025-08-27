В Уфе обсудили вопросы строительства Воскресенского кафедрального собора

Сегодня, 27 августа, Глава Башкирии посетил Воскресенский кафедральный собор в Уфе и ознакомился с ходом строительства храма. Радий Хабиров принял участие в работе второго заседания Благотворительного фонда «Воскресенский собор» и обсудил вопросы строительства здания.
Корреспонденты ИА «Башинформ» напомнили, что возведение храма было начато в 2003 году по проекту архитектора Кирайдта и по инициативе Уфимской епархии Русской православной церкви. Общая площадь храмового комплекса составляет более 2,8 тысячи кв.м. В 2007 году возведение собора завершилось, предстояла внутренняя и внешняя отделка. При этом не было проведено должной консервации объекта и не подключено отопление, что отрицательно сказывалось на состоянии здания. В декабре 2024 года было принято решение о возобновлении строительства храма и создании благотворительного фонда «Воскресенский собор». Его учредителем стал вице-президент компании «Роснефть» Геннадий Букаев. На счету мецената немало восстановленных религиозных объектов. Самый известный из них — Свято-Георгиевский Успенский мужской монастырь «Святые кустики» в Благовещенском районе.
Председателем попечительского совета благотворительного фонда «Воскресенский собор» избрана супруга Главы Башкирии Каринэ Хабирова.
Гендиректор фонда Рустам Ульмасов рассказал, что на сегодняшний день в основном зале храма возведены строительные леса. Ведутся работы по монтажу системы электроснабжения и пожарной сигнализации, ремонт и армирование купола и сводов, гидроизоляция стилобата и алтарной части, штукатурка стен. По его словам, в техническом плане работа не простая, поэтому завершение строительства займет не один год. Он также отметил, что, несмотря на сложность, своих специалистов для выполнения такого рода работ в Башкортостане достаточно.
По примерным расчётам специалистов, сегодня для завершения строительства православного храма необходимо более 1 млрд рублей. Воскресенский собор сможет вместить одновременно 3 тысячи прихожан во время праздничных богослужений.
Радий Хабиров подчеркнул, что одним из важных этапов было проведение обследования здания храма и экспертиза конструкций, учитывая, что долгое время собор был законсервирован.
Архитектор Андрей Табанаков рассказал о проектных решениях, которые будут применяться при отделке внутреннего убранства собора, его внешнего вида. При этом планируется шире использовать материалы, которые производятся в республике.
Глава Башкортостанской митрополии Русской православной церкви (Московского Патриархата) митрополит Никон напомнил, что Воскресенский кафедральный собор был построен еще в 1841-м году. Главной реликвией была чудотворная икона Казанской Божией Матери.
Но в 1931 году Воскресенский собор был закрыт и в 1932 году разобран. На фундаменте храма в конце 50-х годов был построен Башкирский академический театр драмы.
На заседании совета благотворительного фонда также рассмотрели план строительных работ на ближайший год.
Фото: bashinform.ru