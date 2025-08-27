В Уфе обсудили вопросы строительства Воскресенского кафедрального собора

Сегодня, 27 августа, Глава Башкирии посетил Воскресенский кафедральный собор в Уфе и ознакомился с ходом строительства храма. Радий Хабиров принял участие в работе второго заседания Благотворительного фонда «Воскресенский собор» и обсудил вопросы строительства здания.

Корреспонденты ИА «Башинформ» напомнили, что возведение храма было начато в 2003 году по проекту архитектора Кирайдта и по инициативе Уфимской епархии Русской православной церкви. Общая площадь храмового комплекса составляет более 2,8 тысячи кв.м. В 2007 году возведение собора завершилось, предстояла внутренняя и внешняя отделка. При этом не было проведено должной консервации объекта и не подключено отопление, что отрицательно сказывалось на состоянии здания. В декабре 2024 года было принято решение о возобновлении строительства храма и создании благотворительного фонда «Воскресенский собор». Его учредителем стал вице-президент компании «Роснефть» Геннадий Букаев. На счету мецената немало восстановленных религиозных объектов. Самый известный из них — Свято-Георгиевский Успенский мужской монастырь «Святые кустики» в Благовещенском районе.

Председателем попечительского совета благотворительного фонда «Воскресенский собор» избрана супруга Главы Башкирии Каринэ Хабирова.

Гендиректор фонда Рустам Ульмасов рассказал, что на сегодняшний день в основном зале храма возведены строительные леса. Ведутся работы по монтажу системы электроснабжения и пожарной сигнализации, ремонт и армирование купола и сводов, гидроизоляция стилобата и алтарной части, штукатурка стен. По его словам, в техническом плане работа не простая, поэтому завершение строительства займет не один год. Он также отметил, что, несмотря на сложность, своих специалистов для выполнения такого рода работ в Башкортостане достаточно.

По примерным расчётам специалистов, сегодня для завершения строительства православного храма необходимо более 1 млрд рублей. Воскресенский собор сможет вместить одновременно 3 тысячи прихожан во время праздничных богослужений.

Важно и справедливо, что мы в республике приступили к завершению строительства двух крупных религиозных объектов: мечети «Ар-Рахим» и Воскресенского собора, где мы сейчас все находимся. Это для нас всех общее дело, потому что будут возникать много организационных и юридических вопросов, которые надо будет совместно решать. Я вижу, что очень грамотно и эффективно налажена работа благотворительного фонда. Свою посильную помощь в завершении строительства собора могут оказать все жители республики.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров подчеркнул, что одним из важных этапов было проведение обследования здания храма и экспертиза конструкций, учитывая, что долгое время собор был законсервирован.

Архитектор Андрей Табанаков рассказал о проектных решениях, которые будут применяться при отделке внутреннего убранства собора, его внешнего вида. При этом планируется шире использовать материалы, которые производятся в республике.

Глава Башкортостанской митрополии Русской православной церкви (Московского Патриархата) митрополит Никон напомнил, что Воскресенский кафедральный собор был построен еще в 1841-м году. Главной реликвией была чудотворная икона Казанской Божией Матери.

Но в 1931 году Воскресенский собор был закрыт и в 1932 году разобран. На фундаменте храма в конце 50-х годов был построен Башкирский академический театр драмы.

На заседании совета благотворительного фонда также рассмотрели план строительных работ на ближайший год.

Я всегда говорю: всё решают люди. Нужен был человек, который будет мотором возобновления строительства собора. И Геннадий Иванович Букаев как раз вышел с такой инициативой. Он уже не один храм восстановил. У него опыт огромный и авторитет в республике, поэтому и под такого человека, собственно, люди и идут, есть и частные вложения уже достаточно серьезные. Здесь начали примерно по той же схеме, как и в мечети «Ар-Рахим». Провели серьезное обследование. Оно показало, что основные показатели конструкции находятся в удовлетворительном состоянии, кое-что, соответственно, предстоит поменять. Внутри, вы видели, ведутся активно работы по штукатурке, предстоит большой объём работы, так как храм большой. Поэтому, как говорится, с Божьей помощью будем строить.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

