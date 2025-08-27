В Уфе вынесли приговор экс-председателю СНТ, занимавшемуся майнингом

В громком деле с уфимским СНТ, где бывший председатель намайнил 105 миллионов рублей и повесил долг на дачников, поставили точку. Сегодня Уфимский районный суд Башкирии вынес определение: взыскать с садоводов 282 тысячи рублей.

Такую сумму реально потребили дачники СНТ. Это подтвердила госэкспертиза. Остальную сумму – 104 с лишним миллиона рублей – Фемида обязала выплатить экс-председателю. Впрочем, ни одна из сторон с решением не согласна. Дачники заявили, что обжалуют приговор, так как деньги за потребленную энергию они отдавали бывшему председателю. А представитель второй стороны уверен, что его доверитель не виновен. Соответственно, и платить ни копейки не должен.