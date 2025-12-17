В Башкирии вынесли приговор членам террористического сообщества

В Башкирии вынесли приговор пятерым местным жителям в возрасте от 40 до 66 лет. Они признаны виновными в организации и участии в террористическом сообществе, публичных призывах к терроризму и подготовке к вооруженному нападению.

Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на сроки от 16 до 22 лет. Первую часть срока (от 7 до 8 лет) они проведут в тюрьме, остальное время — в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на сроки от 1 до 2 лет. Дополнительно им назначены штрафы в размере от 60 до 275 тысяч рублей и запрет на администрирование интернет-ресурсов в период от 1 до 3 лет после освобождения.