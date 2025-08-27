Гранaтометчик из Башкирии рассказал о возвращении к мирной жизни после СВО

50-летний Алексей Плотников из села Кармаскалы — ветеран боевых действий, который провел почти полтора года в зоне специальной военной операции. Он служил гранатометчиком в отряде «Барс», а затем в батальоне имени Шаймуратова.

Большую часть времени Алексей провел в Херсонской области, где ему довелось столкнуться с тяжелыми испытаниями, включая вражеские обстрелы и потерю боевых товарищей. По профессии он водитель, и до мобилизации работал в сфере водоснабжения и водоотведения.

В марте 2022 года Алексей принял решение подписать контракт с Минобороны РФ, чтобы внести свой вклад в общее дело. Вернувшись домой в июне, боец снова ушел на фронт по контракту, но в декабре прошлого года был вынужден демобилизоваться из-за проблем со здоровьем.

Несмотря на пережитые трудности, Алексей активно занимается волонтерской деятельностью. Сегодня, например, он помогает другу с ремонтом крыши. Ветеран не только участвует в сборе гуманитарной помощи, но и ремонтирует технику, которая затем отправляется в зону боевых действий.

Говоря о адаптации к мирной жизни, Алексей признается, что поначалу было сложно привыкнуть к тишине и спокойной обстановке. Но время, как известно, лечит. Поддержку он находит в общении с другими военнослужащими, друзьями и ветеранами. Общие цели — поддержка действующих военнослужащих — сближают их.

Алексей также нашел себя в сфере частных перевозок, что позволяет ему обеспечивать семью. У него трое взрослых детей и супруга, которая поддерживает и вместе с ним преодолевает все трудности возвращения к мирной жизни.



