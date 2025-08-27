В Уфе ветер сдул батут с детьми: возбуждено уголовное дело

В Уфе возбуждено уголовное дело по факту травмирования детей при опрокидывании батута. По предварительным данным, в столичном Затоне, рядом с домом по улице Летчиков, из-за сильного ветра перевернулась надувная конструкция, которая была установлена без разрешения.