В Уфе спектакли Театра кукол будут сопровождаться тифлокомментариями

Спектакли театра кукол теперь будут сопровождаться тифлокомментариями. Это устные описания предметов, пространства или действия для незрячих и слабовидящих людей, которые дадут им возможность составить полноценную картину о происходящем на сцене.

Дипломированными специалистами в этом деле стали главный режиссер театра Ольга Шарафутдинова и актриса Светлана Имамутдинова. Обучение заставило их взглянуть на привычные, казалось бы, вещи под другим углом, признаются они.

Башкирский театр кукол стал одним из первых в стране, кто теперь имеет тифлокомментаторов. Вся работа идет в рамках проекта «Доступный театр» автономной некоммерческой организации «Рухият», реализованного на средства Фонда президентских грантов.