В Башкирии юристы прокомментировали законопроект об адвокатской монополии

Адвокатская монополия может изменить юррынок. Летом Минюст воплотил идею судебного представительства в конкретный законопроект. По задумке ведомства, с 2028 года представлять интересы в делах смогут только обладатели адвокатского статуса, что затронет сотни тысяч практикующих юристов и их клиентов.

Партнеры крупных юрфирм видят в реформе рациональное зерно, но критикуют способ ее реализации. В регионах уже прогнозируют дефицит судебных представителей и рост цен на юруслуги, а сами юристы отмечают: без решения вопросов налогообложения, ограничения ответственности и доступа к госзакупкам реформа рискует превратиться в «бессмысленный и беспощадный переворот рынка».