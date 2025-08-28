Глава Башкирии провёл заседание антитеррористической комиссии

Главная задача – обеспечить полную безопасность учащихся. Вчера на августовском педсовете в Бирске мы поднимали эту тему. Она серьёзно волнует и учителей, и родителей. Все образовательные организации уже обследованы. В целом ситуация с антитеррористической защищенностью улучшается.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан