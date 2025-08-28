Глава Башкирии провёл заседание антитеррористической комиссии

Радий Хабиров провёл заседание антитеррористической комиссии региона. На повестке – вопросы обеспечения общественной безопасности в период празднования Дня знаний, а также во время голосования на выборах в представительные органы местного самоуправления.
14 сентября в республике планируют провести 150 избирательных кампаний. Будет задействовано 256 участков. Главная задача на ближайшую перспективу – обеспечить полную безопасность учащихся, отметил Радий Хабиров. Участники заседания определили порядок межведомственного взаимодействия в период проведения запланированных мероприятий, а также ключевые направления работы правоохранительных органов, оперативных и аварийных служб.