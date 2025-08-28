Радий Хабиров и Игорь Цыганов обсудили развитие казачьего движения в Башкирии

Глава Башкортостана встретился с атаманом Оренбургского войскового казачьего общества. Радий Хабиров и Игорь Цыганов обсудили развитие казачьего движения в республике и вопросы патриотического воспитания молодёжи.
Общая численность казаков в Башкортостане составляет 333 человека. Среди них – участники СВО, добровольцы гуманитарных миссий. Члены Оренбургского войскового казачьего общества активно участвуют в государственных и общественных мероприятиях.
Особое внимание на встрече уделили подготовке к празднованию Дня Победы в 2026 году в Москве. Совет при Президенте России предложил Оренбургскому войсковому казачьему обществу подготовить сводное подразделение для участия в шествии на Красной площади. Радий Хабиров поддержал эту инициативу и рекомендовал башкортостанским казакам для проведения тренировок использовать в том числе возможности парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова.