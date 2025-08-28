Пчеловод из Башкирии заготавливает мёд для бойцов СВО

Пчеловод из Кармаскалинского района заготавливает мёд для участников спецоперации. Николай Васильев служил в Венгрии и Чехословакии. Он как никто другой знает о военных столкновениях, поэтому считает своим священным долгом помогать бойцам.
У мужчины порядка 50 пасек. В ближайшее время он будет подготавливать пчел к предстоящей зимовке. Пока активно идет расфасовка собранного за лето мёда.
Как отметил пчеловод, урожай 2025 лучше и выше, чем в прошлом году. На передовую он отправил уже более 200 кг башкирской сладости. Также в планах передать бойцам воск.