Пчеловод из Башкирии заготавливает мёд для бойцов СВО

Пчеловод из Кармаскалинского района заготавливает мёд для участников спецоперации. Николай Васильев служил в Венгрии и Чехословакии. Он как никто другой знает о военных столкновениях, поэтому считает своим священным долгом помогать бойцам.

У мужчины порядка 50 пасек. В ближайшее время он будет подготавливать пчел к предстоящей зимовке. Пока активно идет расфасовка собранного за лето мёда.