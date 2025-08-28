В России могут ввести обязательный статус адвоката для судебного представительства

Отстаивать права в суде может дорого стоить. Минюст страны предложил законопроект, который получил негласное название адвокатской монополии. Если его примут, возможность представлять граждан в Фемиде будет у людей со статусом адвоката. А вот обычные юристы по большей части останутся не у дел. В сообществе уже развернулись широкие споры о предлагаемой реформе, у которой есть как плюсы, так и минусы, которые затронут обычных клиентов.

Суд для Екатерины Малаховой как дом родной. Едва ли не каждое дело приходится отстаивать в здании Фемиды. Эксперт по земельным спорам в юриспруденции уже 12 лет. Вот только по новым поправкам, которые предложили в Минюсте, ей, как и тысячам таких же специалистов, теперь придётся либо получать адвокатскую корочку, либо забыть о представлении своих клиентов в суде.

Необходимость изменений обусловлена тем, что на сегодняшний день значительная доля юридических услуг оказывается гражданами и организациями, чьи этические и профессиональные стандарты деятельности не установлены законодательством. Особые риски связаны с деятельностью неквалифицированных и недобросовестных судебных представителей, что может негативно сказаться на защите прав граждан и качестве судопроизводства. Введение общего правила о наличии у судебных представителей статуса адвоката позволит предотвратить нарушения, а также оградить граждан от мошенников и непрофессиональных юристов. цитата с сайта Минюста

А еще это однозначно повысит цены на услуги, уверены юристы. Расходы адвокатов за счет тех же членских взносов выше. И естественно, это ляжет на плечи клиентов. К тому же, конкуренции на рынке юруслуг станет меньше.

Для понимания, в стране около 75 тыс. адвокатов. А вот рассмотренных судебных дел только в прошлом году — 42 млн. Сейчас многие из них на контроле юристов. Но далеко не все захотят получить новый статус.

При этом нововведения сохранят право граждан представлять свои интересы лично или с помощью близких родственников. Поправки не затронут штатных юристов организаций и арбитражных управляющих. Для специалистов без статуса останется не так много представительской работы: только дела у мировых судей и дела об административных правонарушениях.

Совладелец судебно-экспертной организации, опытный юрист Зарема Переломова, между тем, не согласна с одним из главных доводов авторов законопроекта. Качество юридических услуг и наличие статуса адвоката не могут быть в одной плоскости.