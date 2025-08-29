На трассе Башкирии перевернулась «Лада Веста»

Накануне вечером на 187 км автодороги вблизи деревни Азнагулово Белорецкого района произошло ДТП. Как сообщили в Госкомитете РБ по ЧС, автомобиль «Lada Vesta» съехал в кювет и опрокинулся на крышу.
В машину находились два человека: 38-летний мужчина и 36-летняя женщина. На место происшествия немедленно прибыли спасатели, которые отключили аккумулятор для предотвращения возможного возгорания. Пострадавшей была оказана первая помощь.
В настоящее время устанавливаются причины аварии.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.