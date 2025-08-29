В банках России с 1 сентября заработает сервис «второй руки»

С 1 сентября во всех банках заработает сервис «второй руки». Он создан для защиты от мошенников. Клиент может назначить «второй рукой» родственника, друга или коллегу. Этот человек не получает доступа к счету, но обязан следить за сомнительными операциями. У него есть 12 часов, чтобы связаться с владельцем карты и убедиться, что перевод или снятие денег совершаются добровольно.