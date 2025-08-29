Жители Башкирии могут ощутить влияние магнитной бури

Солнечные вспышки делятся на пять классов (A, B, C, M, X), при каждом переходе мощность возрастает десятикратно. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы — протуберанцев, газовые облака которых могут достигать геомагнитного поля Земли и провоцировать так называемые магнитные бури.