Жители Башкирии могут ощутить влияние магнитной бури

28 и 29 августа на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощность рентгеновского излучения М.
Вспышка длилась 9 минут, в четверг аналогичная по мощности вспышка длилась 11 минут. Сегодня могут произойти ещё несколько выбросов в сторону Земли.
Солнечные вспышки делятся на пять классов (A, B, C, M, X), при каждом переходе мощность возрастает десятикратно. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы — протуберанцев, газовые облака которых могут достигать геомагнитного поля Земли и провоцировать так называемые магнитные бури.