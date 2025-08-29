В Иглинском районе состоялся августовский педсовет

В Башкортостане в преддверии начала учебного года проходят традиционные августовские совещания. Заседание прошло и в селе Иглино. Руководители, педагоги и родители собрались в средней школе №7, где обсудили итоги работы за 2024-2025 учебный год, перспективные планы развития системы образования Иглинского района до 2036 года.