В Башкирии пропала бабушка в красных тапочках

В селе Ермекеево Ермекеевского района волонтеры ищут 75-летнюю Гиззатуллину Салиму Рахматулловну. По данным поискового отряда «Лиза Алерт РБ», ее местонахождение неизвестно с 27 августа.

Приметы пропавшей: рост 165 см, худощавого телосложения, седые волосы и карие глаза.

На момент исчезновения она была одета в серую с белыми цветочками кофту, белое с зелеными полосками платье, красные тапочки и белый платок.

Информацию о местонахождении женщины можно сообщить по телефонам: 8 (937) 3-102-112 или 112.