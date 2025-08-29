Радий Хабиров рассказал о ходе газификации в Башкортостане

До конца года в Башкортостане планируют подключить к голубому топливу 33 населенных пункта. Об этом Радий Хабиров рассказал в интервью телеграм-каналу «Газ для России». Глава республики отметил, что за последние четыре года в регионе к газу подключили более 80 сёл и деревень.
По программе социальной догазификации обеспечили энергией почти 100 тысяч домовладений. Действуют и республиканские сертификаты на прокладку сетей и покупку оборудования. Данную меру поддержку могут получить ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, малоимущие многодетные семьи, участники СВО и члены их семей.
Башкортостан – лидер среди субъектов России по обеспечению природным газом квартир и жилых домов. Топливом активно пользуются промышленные предприятия, агрохолдинги, объекты в сфере туризма и придорожного сервиса.