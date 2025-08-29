На телеканале БСТ стартует обучающий курс «Имидж медийной персоны»

Имидж – основа успеха. Корректный образ, созданный профессиональным имиджмейкером, может способствовать головокружительному успеху и в карьере, и в социальных отношениях.
Первое впечатление невозможно произвести дважды. Любой человек своим внешним видом передает окружающим колоссальный объем информации о себе, о своих личностных и профессиональных данных, о стремлениях и внутреннем состоянии души.
Предлагаемый Школой-студией телерадиоискусства курс обучения «Имидж медийной персоны» призван помочь в усовершенствовании коммуникативных навыков, в гармонизации личности.
Программа курса «Имидж медийной персоны» рассчитана на широкий круг слушателей, особенно из тех профессий, где внешний вид, манеры, поведение, знания о деловом этикете, умение контактировать и коммуницировать играют важную роль.
ТЕМЫ КУРСА:
1. Имиджелогия, имидж, имиджмейкер, имиджмейкинг.
2. Структура имиджа и алгоритм создания привлекательного имиджа.
3. Индивидуальный и профессиональный имидж.
4. Вербальный и невербальный имидж.
5. Внешность медийной персоны - как выражение имиджа: одежда, аксессуары, макияж, прическа.
6. Принципы и правила делового этикета.
7. Имиджевая фотосъемка и дефиле.
8. Здоровье - составляющая имиджа.
9. Навыки самопрезентации.
10. Раскрытие персональных качеств для совершенствования имиджа.
Форма обучения: очно-заочная (офлайн-онлайн)
Форма занятий: лекционно-консультационная.
В программе специализированные тренинги.
По окончании учебы выдается удостоверение установленного образца, которое регистрируется в Федеральном реестре.
Занятия проходят в учебной аудитории и соответствующих подразделениях АО Телерадиокомпания «Башкортостан».
НАЧАЛО КУРСА - 13 ОКТЯБРЯ 2025 ГОДА.
Не забудьте заполнить анкету-заявку.
Анкеты можете отправить на электронную почту Школы-студии телерадиоискусства: shstrirb@mail.ru
Дополнительная информация по телефонам: 8-905-308-98-22; 8-929-75-60-400; 8-917-75-47-040.