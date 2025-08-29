На телеканале БСТ стартует обучающий курс «Имидж медийной персоны»

Имидж – основа успеха. Корректный образ, созданный профессиональным имиджмейкером, может способствовать головокружительному успеху и в карьере, и в социальных отношениях.

Первое впечатление невозможно произвести дважды. Любой человек своим внешним видом передает окружающим колоссальный объем информации о себе, о своих личностных и профессиональных данных, о стремлениях и внутреннем состоянии души.

Предлагаемый Школой-студией телерадиоискусства курс обучения «Имидж медийной персоны» призван помочь в усовершенствовании коммуникативных навыков, в гармонизации личности.

Программа курса «Имидж медийной персоны» рассчитана на широкий круг слушателей, особенно из тех профессий, где внешний вид, манеры, поведение, знания о деловом этикете, умение контактировать и коммуницировать играют важную роль.

ТЕМЫ КУРСА:

1. Имиджелогия, имидж, имиджмейкер, имиджмейкинг.

2. Структура имиджа и алгоритм создания привлекательного имиджа.

3. Индивидуальный и профессиональный имидж.

4. Вербальный и невербальный имидж.

5. Внешность медийной персоны - как выражение имиджа: одежда, аксессуары, макияж, прическа.

6. Принципы и правила делового этикета.

7. Имиджевая фотосъемка и дефиле.

8. Здоровье - составляющая имиджа.

9. Навыки самопрезентации.

10. Раскрытие персональных качеств для совершенствования имиджа.

Форма обучения: очно-заочная (офлайн-онлайн)

Форма занятий: лекционно-консультационная.

В программе специализированные тренинги.

По окончании учебы выдается удостоверение установленного образца, которое регистрируется в Федеральном реестре.

Занятия проходят в учебной аудитории и соответствующих подразделениях АО Телерадиокомпания «Башкортостан».

НАЧАЛО КУРСА - 13 ОКТЯБРЯ 2025 ГОДА.

Не забудьте заполнить анкету-заявку.