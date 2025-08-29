В Башкирии в парке «Патриот» проходят учебные сборы шаймуратовцев

Больше 200 шаймуратовцев проходят учебные сборы в военно-патриотическом парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. Накануне школьники встретились с участниками спецоперации и руководством республики.

Общение прошло в формате вопрос-ответ. Для участия в смене собрали детей со всей республики – это отличники учебы, спортивные активисты, командиры отрядов и победители шаймуратовских игр.

Первые шаймуратовские классы появились в 2020 году. Движение начиналось с трех классов – сегодня по республике таких больше 250. Учащиеся углублённо изучают историю России и Башкортостана, государственные языки региона и иностранные. Также проводятся дополнительные занятия по общефизической и строевой подготовке, логическим задачам, хореографии, этике, каллиграфии и по этнокультурным направлениям.