«Салават Юлаев» уступил «Магнитке» на Мемориале Ромазана

ХК «Салават Юлаев» уступил «Магнитке» в заключительном матче предсезонного турнира Мемориал Ромазана. На счету уфимской команды победа над «Металлургом», следующие два противостояния с «Барысом» и «Магниткой» завершились в пользу соперника.
Счёт в сегодняшнем матче открыл Прохор Корбит, вторая двадцатиминутка осталась безголевой. На последней минуте заключительного игрового отрезка соперник сравнивает счёт, а после ставит точку в матче, забив в пустые ворота.
1:2 – итоговый счёт встречи. Тем самым коллектив Всероссийской хоккейной лиги становится победителем «Мемориала Ромазана».