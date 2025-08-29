Эпидемиологи Башкирии рассказали, как готовиться к сезону простуд

Уже в сентябре уровень заболеваемости ОРВИ может вырасти в два раза и в неделю достигнет 20 тысяч человек по республике. Эпидемиологи рекомендуют жителям готовиться к сезону простуд. Конечно, в первую очередь важна профилактика, то есть вакцинация. Какие прививки делают в поликлиниках сейчас и почему не стоит откладывать эту процедуру?

Постельный режим и лекарство три раза в сутки. Таков итог простуды, которую подхватила Самира. Девочка болеет не первый день и уже идет на поправку, правда, беда не приходит одна. Родители как по цепочке тоже заразились вирусом.

Есть такое понятие – формирование коллективов, когда люди после отпусков или каникул начинают массово находиться в одних и тех же местах. Поэтому самое главное средство профилактики – прививка, которую лучше успеть сделать до разгула вируса. К 5-й уфимской поликлинике прикреплено около 800 детей, почти половина из которых уже вакцинировались. Конечно, вакцина не дает 100-процентной гарантии, однако привитые люди переносят недуг гораздо легче и быстрее, отмечают не только врачи, но и сами пациенты.

У Галии Кинзябаевой двое детей. Вакцинацию проводят по расписанию. Младшего Дамира уже привили, теперь очередь старшей дочери Алсу. Делают без истерик, потому что понимают важность процедуры.

С началом осени жаркий сезон начинается у эпидемиологов. Если в августе заболеваемость держится на уровне 10 тысяч человек в неделю, то в сентябре увеличивается в два раза.