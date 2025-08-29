В Башкирии прошли семейные выходные «Вместе в школу»

Мероприятие состоялось и в уфимском Геномном центре. Родители получали консультации психологов и педагогов, пока их дети посещали мастер-классы, квесты и творческие занятия.

Остались считанные дни до начала учебного года. А значит, можно отвлечься от подготовки к школе и провести семейный выходной, тем более когда он может быть полезным. В Геномном центре Межвузовского студенческого кампуса для родителей и детей организовали семинары.

В рамках «Кампусника» для взрослых специалисты провели лекции и консультации о том, как помочь школьнику плавно войти в учебный процесс, адаптироваться и сохранить хорошее настроение.

Провести время с пользой могли и дети. На площадке сотрудники республиканского ресурсного центра «Семья» общались с ребятами, проводили для них мастер-классы, игры и активности.

Мероприятие прошло во всех городах и районах республики. В Уфе праздник стал частью первого большого фестиваля Межвузовского студенческого кампуса. Событие организовано Министерством семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана и службой семьи в рамках нацпроекта «Семья».