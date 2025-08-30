В Уфе остановили студента без водительских прав

В Уфе вновь задержали подростка, который находился за рулём авто без водительских прав. Об этом рассказали в ГАИ.

17-летний студент разъезжал на ВАЗ-21099 без необходимых документов. Его остановили в рамках акции «Не рули, малай!». На место происшествия вызвали родителей подростка. При них автомобиль поместили на спецстоянку.

В отношении юного водителя составлены административные материалы. А родителей подростка могут привлечь к ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего.