В Уфе остановили студента без водительских прав

В Уфе вновь задержали подростка, который находился за рулём авто без водительских прав. Об этом рассказали в ГАИ.
17-летний студент разъезжал на ВАЗ-21099 без необходимых документов. Его остановили в рамках акции «Не рули, малай!». На место происшествия вызвали родителей подростка. При них автомобиль поместили на спецстоянку.
В отношении юного водителя составлены административные материалы. А родителей подростка могут привлечь к ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего.
Фото: ГАИ РБ.