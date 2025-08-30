Радий Хабиров встретился с бойцами полка «Башкортостан» в зоне СВО

Радий Хабиров встретился на Донбассе с военнослужащими полка «Башкортостан». Руководитель региона ознакомился с условиями проживания бойцов, осмотрел медицинский пункт, где им оказывают неотложную помощь и проводят профилактические мероприятия для укрепления здоровья личного состава.

Глава Башкортостана посетил пункт управления, столовую, полковую мобильную баню и тренажёрный зал, а также ознакомился с военной техникой и оборудованием, в том числе с FPV-дронами, выслушал пожелания по дополнительным поставкам комплектующих. Во время посещения полка Радий Хабиров вручил государственные награды Башкортостана.