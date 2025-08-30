В Уфе прошёл масштабный тату-фестиваль

Тело как живой холст. В Уфе прошел масштабный тату-фестиваль. Около ста мастеров одновременно набивали рисунки на моделях. У кого-то едва осталось место для новых изображений, ну а некоторые только начинают знакомиться с этой отдельной субкультурой. Среди участников есть по-настоящему вдохновляющие истории.

Вот оно — живое воплощение мастерства. Причем в буквальном смысле слова. Вначале художник наносит эскиз, затем приступает к непосредственной работе. Каждое движение выверено до миллиметра. Под кожу наносят специальные пигменты, которые и формируют рисунок. Изображение останется с его владельцем навсегда.

На фестивале несколько десятков мастеров со всей России. Многие известны по псевдонимам. Дмитрий Череп — из Свердловской области. Вдохновляет не только собственными татуировками — а у него их около сотни, — но и жизненным примером. Он единственный художник, который частично парализован и работает только одной рукой.

Блогер Павел Гусаров — тату-мастер из Северной столицы — объездил полмира. Говорит, что такие поездки — хорошая возможность поучиться и обменяться опытом. Татуировки, как утверждают мастера, — это больше, чем просто способ самовыражения.

Фестиваль татуировок уже стал ежегодным. Правда, в этот раз его проводят на новой площадке, которую организаторы называют бункером. Он расположен в здании торгового центра «Планета».