В Уфе прошёл масштабный тату-фестиваль

Тело как живой холст. В Уфе прошел масштабный тату-фестиваль. Около ста мастеров одновременно набивали рисунки на моделях. У кого-то едва осталось место для новых изображений, ну а некоторые только начинают знакомиться с этой отдельной субкультурой. Среди участников есть по-настоящему вдохновляющие истории.
Вот оно — живое воплощение мастерства. Причем в буквальном смысле слова. Вначале художник наносит эскиз, затем приступает к непосредственной работе. Каждое движение выверено до миллиметра. Под кожу наносят специальные пигменты, которые и формируют рисунок. Изображение останется с его владельцем навсегда.
На фестивале несколько десятков мастеров со всей России. Многие известны по псевдонимам. Дмитрий Череп — из Свердловской области. Вдохновляет не только собственными татуировками — а у него их около сотни, — но и жизненным примером. Он единственный художник, который частично парализован и работает только одной рукой.
Блогер Павел Гусаров — тату-мастер из Северной столицы — объездил полмира. Говорит, что такие поездки — хорошая возможность поучиться и обменяться опытом. Татуировки, как утверждают мастера, — это больше, чем просто способ самовыражения.
Фестиваль татуировок уже стал ежегодным. Правда, в этот раз его проводят на новой площадке, которую организаторы называют бункером. Он расположен в здании торгового центра «Планета».
В рамках фестиваля организовали конкурс. Жюри оценивают работы участников, чтобы затем выбрать лучшие. Задача не из простых. Татуировки уже стали своеобразным искусством. От минимальных рисунков до масштабных сюжетов. Возможности ограничены лишь размером холста.