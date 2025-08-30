Радий Хабиров возложил цветы к Вечному огню на «Саур-Могиле»

Также Глава Башкортостана во время рабочей поездки на Донбасс вместе с Главой Донецкой Народной Республики возложил цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе «Саур-Могила». Денис Пушилин отметил, что бойцы из Башкортостана достойно несут службу и вносят весомый вклад в решение задач специальной военной операции.
В завершение церемонии Радий Хабиров вручил государственные награды Башкортостана военнослужащим батальона имени Минигали Шаймуратова войск Национальной гвардии России, пообщался с бойцами, выслушал их просьбы и пожелания. Мемориальный комплекс «Саур-Могила» открыли в 1967 году в память об ожесточённых боях, развернувшихся в этих местах в годы Великой Отечественной войны.
В 2014 году в результате обстрелов со стороны Украины мемориал был значительно повреждён. В 2022 году в рекордно короткие сроки его восстановили и реконструировали — добавили новые барельефы. 8 сентября 2022 года, в день освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, на вершине «Саур-Могилы» снова зажгли Вечный огонь.