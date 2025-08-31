В Уфе кошка чуть не погибла, застряв в открытом окне

Накануне, 30 августа, спасатели Уфы помогли застрявшей кошке. Подробности инцидента рассказали в Управлении гражданской защиты.
В доме №6 по улице Шафиева жильцы квартиры на втором этаже ушли и оставили окно на проветривание. Их кошка решила воспользоваться случаем и попыталась вылезти на улицу. К сожалению, кошка застряла в оконном проёме. Такое положение крайне опасно для домашних любимцев.
Жалобное мяуканье услышали соседи, которые и вызвали спасателей. С помощью лестницы специалисты быстро добрались до пленницы, приподняли её и спустили на подоконник квартиры.
Фото: УГЗ г. Уфы.