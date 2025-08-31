Радий Хабиров побывал с рабочим визитом на передовой в зоне СВО

Прямое свидетельство единства и непоколебимой поддержки. Радий Хабиров вновь побывал с рабочим визитом на передовой в зоне СВО. Это уже его шестая по счету поездка. Несмотря на то, что Киев давно объявил Главу Башкортостана мишенью, руководитель региона не может иначе. Ему важно лично побывать на позициях, где воюют башкирские солдаты, узнать, что им необходимо, и убедиться: поддержка, которую отправляют из тыла, доходит. И в ней – самое необходимое. Подробности этого визита, а также того, почему бойцы называют руководителя региона железным человеком, – в нашем сюжете.

Главу республики встречают с воинским приветствием. И это больше чем просто армейский этикет. Радия Хабирова, о чем не раз говорили военнослужащие, здесь воспринимают как своего командира. А каждую такую поездку он по-отечески интересуется, чем республика может помочь своим бойцам.

Полк «Башкортостан» – одно из самых эффективных подразделений в зоне СВО, отметил Радий Хабиров. Основной состав – уроженцы республики, но бок о бок с ними служат и выходцы из других регионов. Все отмечают хорошую поддержку и оснащенность, в том числе особенно востребованными сейчас дронами. Но их, конечно, нужно как можно больше.

На позициях настоящий военный городок, только скрытый под землей. В блиндажах – командный пункт, столовая, есть даже тренажерный зал, чтобы офицеры могли поддерживать себя в форме. Во время посещения полка Радий Хабиров вручил бойцам госнаграды, а также традиционно пожелал вернуться домой живыми.

Глава республики обсудил с командованием вопросы материально-технического снабжения и поддержки семей военнослужащих из региона. Озвученные пожелания Радий Хабиров взял на карандаш и пообещал сделать всё, чтобы помочь участникам СВО.

В мае этого года Радий Хабиров был в военной части Алкино-2, где пообещал военнослужащим обязательно навестить их на боевых позициях. И свое слово руководитель региона сдержал. 12-я отдельная инженерная бригада – гордость Башкортостана.

Военные организовали в зоне настоящее конструкторско-производственное бюро. Здесь бойцы модернизируют дроны и здесь же печатают для них комплектующие с помощью 3D-принтеров. То, что многим в тылу покажется невероятным, они выполняют ежедневно. Радий Хабиров поблагодарил военных инженеров за профессионализм и также вручил награды.

В зону СВО глава республики ездит регулярно и практически с первых дней. И это притом, что к губернаторам нет обязательных требований в этой части. Всё-таки это связано с прямым риском для жизни первых лиц. Как отмечают эксперты и не раз говорил сам Радий Хабиров, ему важно лично посмотреть на условия, в которых служат башкирские солдаты.