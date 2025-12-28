Радий Хабиров совершил рабочую поездку в Москву

Успехи Башкортостана в сотрудничестве с ЮНЕСКО, соглашение о партнерстве со Всероссийским научно-исследовательским геологическим институтом, закрепление региона как лидера по созданию и развитию геопарков, а также перспективы взаимодействия с Московским авиационным институтом. На текущей неделе Радий Хабиров побывал в столице с рабочей поездкой. Глава Башкортостана участвовал и в заседании Госсовета под руководством Владимира Путина, посвященного подготовке кадров. Какие задачи поставлены руководству региона в этом вопросе и для каких отраслей необходимы специалисты?

Большая часть школьников Башкортостана, как и по всей России, массово выбирают колледжи и техникумы. Вопрос подготовки специалистов для экономики страны – ключевой на заседании Госсовета под руководством Владимира Путина. Докладывая о ситуации, Радий Хабиров подчеркнул, что системе среднего профессионального образования в регионе уделяют огромное внимание. Учёба в ссузах становится престижной. С внедрением искусственного интеллекта появляются новые профессии. Организуют обучение для работников оборонно-промышленного комплекса. Благодаря своевременным мерам уровень безработицы в республике ниже среднероссийского показателя.

Сейчас мы уже чувствуем позитивные последствия, и наши показатели таковы, что 63 процента наших детей после окончания 9 классов идут в колледжи. На повестке стоит вопрос повышения производительности труда – это искусственный интеллект, роботизация. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Совместные проекты будут развивать башкирские учёные и представители Московского авиационного института. Высшее учебное заведение – альма-матер известных летчиков, космонавтов, конструкторов – тех, кто вносит вклад в отечественное авиакосмическое строение. Образование в вузе получают более 160 студентов из Башкортостана, по этому показателю регион входит в пятёрку по числу поступивших. Такие данные на встрече с Радием Хабировым привёл ректор МАИ Михаил Погосян. Республика заинтересована в сотрудничестве в сфере беспилотной авиации и не только.

Для нас важно, чтобы у нашего Уфимского университета науки и технологий были партнёрские отношения с МАИ. Мы обсудили целый ряд точек сотрудничества, где могли бы использовать уникальные возможности вуза. Это и целевое обучение, и подготовка аспирантов, и защита диссертаций. Это совместные большие инновационные проекты в рамках деятельности передовой инженерной школы «Моторы будущего» УУНиТ. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Об успехах Башкортостана на международном уровне напомнил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. В частности, о том, что комитет ЮНЕСКО включил в список Всемирного наследия наскальную живопись пещеры Шульган-Таш.

Теперь в списке 34 объекта. Высокой оценкой совета по глобальным геопаркам ЮНЕСКО удостоилась российская заявка на создание второго в России геопарка «Торатау» в Республике Башкортостан. Номинация рекомендована для утверждения исполсоветом ЮНЕСКО, который состоится весной следующего года. Сергей Лавров, министр иностранных дел России

Опыт башкирских геопарков «Янган-Тау» и «Торатау» станет эталоном и для других субъектов России. Так, руководитель республики Радий Хабиров подписал соглашение о сотрудничестве Правительства Башкортостана со Всероссийским научно-исследовательским геологическим институтом. В регионе создана уникальная экосистема, объединяющая природные, культурные, научные, образовательные объекты и инициативы.

Что даёт нам это соглашение? Мы планируем создать Национальную сеть геопарков. В России их пока два, и оба у нас в Башкортостане. Поэтому мы здесь будем ведущей структурой, и к нам будут подтягиваться другие. Мы готовы обмениваться опытом и уверены, что благодаря этой работе в нашей стране появятся новые геопарки. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Эксперты подчеркивают: проекты Башкортостана, признанные ЮНЕСКО, – это эффективный инструмент для продвижения интересов России за рубежом. На протяжении многих лет республика остаётся надёжным партнёром для международной организации. В регионе прилагают усилия для сохранения природного и этнокультурного наследия, развития экологического туризма.

Конечно, всё это сложилось благодаря огромной командной работе, системной командной работе, в первую очередь благодаря Радию Хабирову, нашему главе, который в самые непростые времена поддерживает курс вот этой самой мягкой силы, когда мы верными и планомерными шагами шли к тому, чтобы завоевать эти большие, очень почетные международные статусы. Элина Гатауллина, руководитель аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан

Мы понимаем, чтобы сохранить вот это лидерство, нам необходимо развиваться, и следующим шагом у нас является создание российской сети глобальных геопарков ЮНЕСКО, чтобы в дальнейшем в эту сеть включались другие геопарки и мы совместно, консолидированно работали по продвижению России и ее авторитета, ее веса в глобальной сети геопарков во всем мире. Загир Хадимуллин, генеральный директор АНО «Геопарк Торатау»