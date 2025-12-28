Радий Хабиров совершил рабочую поездку в Москву

Успехи Башкортостана в сотрудничестве с ЮНЕСКО, соглашение о партнерстве со Всероссийским научно-исследовательским геологическим институтом, закрепление региона как лидера по созданию и развитию геопарков, а также перспективы взаимодействия с Московским авиационным институтом. На текущей неделе Радий Хабиров побывал в столице с рабочей поездкой. Глава Башкортостана участвовал и в заседании Госсовета под руководством Владимира Путина, посвященного подготовке кадров. Какие задачи поставлены руководству региона в этом вопросе и для каких отраслей необходимы специалисты?
Большая часть школьников Башкортостана, как и по всей России, массово выбирают колледжи и техникумы. Вопрос подготовки специалистов для экономики страны – ключевой на заседании Госсовета под руководством Владимира Путина. Докладывая о ситуации, Радий Хабиров подчеркнул, что системе среднего профессионального образования в регионе уделяют огромное внимание. Учёба в ссузах становится престижной. С внедрением искусственного интеллекта появляются новые профессии. Организуют обучение для работников оборонно-промышленного комплекса. Благодаря своевременным мерам уровень безработицы в республике ниже среднероссийского показателя.
Совместные проекты будут развивать башкирские учёные и представители Московского авиационного института. Высшее учебное заведение – альма-матер известных летчиков, космонавтов, конструкторов – тех, кто вносит вклад в отечественное авиакосмическое строение. Образование в вузе получают более 160 студентов из Башкортостана, по этому показателю регион входит в пятёрку по числу поступивших. Такие данные на встрече с Радием Хабировым привёл ректор МАИ Михаил Погосян. Республика заинтересована в сотрудничестве в сфере беспилотной авиации и не только.
Об успехах Башкортостана на международном уровне напомнил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. В частности, о том, что комитет ЮНЕСКО включил в список Всемирного наследия наскальную живопись пещеры Шульган-Таш.
Опыт башкирских геопарков «Янган-Тау» и «Торатау» станет эталоном и для других субъектов России. Так, руководитель республики Радий Хабиров подписал соглашение о сотрудничестве Правительства Башкортостана со Всероссийским научно-исследовательским геологическим институтом. В регионе создана уникальная экосистема, объединяющая природные, культурные, научные, образовательные объекты и инициативы.
Эксперты подчеркивают: проекты Башкортостана, признанные ЮНЕСКО, – это эффективный инструмент для продвижения интересов России за рубежом. На протяжении многих лет республика остаётся надёжным партнёром для международной организации. В регионе прилагают усилия для сохранения природного и этнокультурного наследия, развития экологического туризма.
Помимо деловых встреч, Глава Башкортостана участвовал и во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». В Кремле с главного новогоднего атрибута Радий Хабиров снял три шара с желаниями детей. Подарки от руководителя региона получат школьники из нашей республики – Равиль и Есения загадали подвесное кресло и беговую дорожку. Тогда как юная Полина из ЛНР – телескоп. Проект призван воплотить мечты маленьких жителей страны и дать им частичку новогоднего чуда.