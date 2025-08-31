Глава Башкирии посетил мемориалы и соцобъекты в ДНР и ЛНР

Радий Хабиров во время рабочей поездки на Донбасс вместе с Главой Донецкой Народной Республики возложили цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе «Саур-Могила». Его построили в советские годы в память об ожесточённых боях, развернувшихся в этих местах в годы Великой Отечественной войны.

В 2014 году в результате обстрелов со стороны Украины мемориал был значительно повреждён. В 2022 году в рекордно короткие сроки его восстановили и реконструировали. Денис Пушилин отметил, что бойцы из Башкортостана и сейчас достойно несут службу и вносят весомый вклад в решение задач специальной военной операции. В завершение церемонии Радий Хабиров вручил госнаграды военнослужащим батальона Шаймуратова и Росгвардии.

Также в Луганской Народной Республике Глава Башкортостана посетил мемориальный комплекс и братское захоронение воинов, освобождавших Донбасс во время Великой Отечественной. После он осмотрел Музейный комплекс Боевой Славы на реке Миус рядом с городом Красный Луч. Глава республики ознакомился с экспонатами и сделал запись с пожеланиями в книге почётных гостей.

Этот музей – память о наших великих предках. Сегодня особенно важно сохранять эту память, которая имеет огромное значение, в том числе для тех, кто с оружием в руках на специальной военной операции защищает наши представления о добре и зле, защищает нашу независимость и свободу. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан