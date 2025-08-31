Глава Башкирии посетил мемориалы и соцобъекты в ДНР и ЛНР

Радий Хабиров во время рабочей поездки на Донбасс вместе с Главой Донецкой Народной Республики возложили цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе «Саур-Могила». Его построили в советские годы в память об ожесточённых боях, развернувшихся в этих местах в годы Великой Отечественной войны.
В 2014 году в результате обстрелов со стороны Украины мемориал был значительно повреждён. В 2022 году в рекордно короткие сроки его восстановили и реконструировали. Денис Пушилин отметил, что бойцы из Башкортостана и сейчас достойно несут службу и вносят весомый вклад в решение задач специальной военной операции. В завершение церемонии Радий Хабиров вручил госнаграды военнослужащим батальона Шаймуратова и Росгвардии.
Также в Луганской Народной Республике Глава Башкортостана посетил мемориальный комплекс и братское захоронение воинов, освобождавших Донбасс во время Великой Отечественной. После он осмотрел Музейный комплекс Боевой Славы на реке Миус рядом с городом Красный Луч. Глава республики ознакомился с экспонатами и сделал запись с пожеланиями в книге почётных гостей.
Башкортостан многое делает в плане восстановление инфраструктуры Донбасса. Так, в Красном Луче при поддержке региона проводят капитальный ремонт школы №7. К работам приступили в 2022 году. В учебном заведении, пострадавшем от обстрелов, в несколько этапов обновили кровлю, окна, двери, внутреннюю отделку, полы, входную группу, инженерные сети. В планах – завершить до ноября 2025 года реконструкцию школьной котельной, а в 2026-м – ремонт фасада, спортивных сооружений и благоустройство прилегающей территории. Школа рассчитана на 600 детей. Коллектив краснолучской школы выразил признательность руководству Башкортостана за дружбу, помощь и участие в развитии ЛНР. В свою очередь Радий Хабиров поздравил учителей с наступающим учебным годом и поручил строителям из Башкортостана завершить все работы в установленные сроки.