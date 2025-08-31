Военные инструкторы из Башкирии обучают новобранцев из других регионов

Учатся у лучших. Военные инструкторы из Башкортостана обучают новобранцев из других регионов России военному делу. Занятия проводятся в круглосуточном режиме. Свой опыт добровольцам передают офицеры, которые сами долгое время прослужили на передовой и знают, какие навыки могут спасти жизнь на поле боя.
Среди новобранцев добровольцы не только с военным опытом, но и те, кто впервые взял в руки оружие. Подписали контракт с Минобороны России, чтобы внести свой вклад в общее дело и приблизить победу. Уже через несколько занятий они становятся со своим оружием единым целым.
Не только учат, но и сами учатся, чтобы стать лучше. Совершенству нет предела, говорят башкирские штурмовики. Каждый дополнительный навык может сыграть решающую роль на поле боя.
Но даже прохождение полного курса обучения ещё не гарантирует, что новобранцы попадут на передовую. Для работы на линии боевого соприкосновения инструкторы отбирают только самых психологически устойчивых и выносливых. Остальных распределят на эвакуацию, подвоз боекомплекта и другие задачи.
Наибольшую опасность на линии боевого соприкосновения представляют вражеские FPV-дроны. Поэтому борьбе с ними уделяется особое внимание.
А на этой учебной точке новобранцы оттачивают те навыки, которые на передовой могут спасти им жизнь. Вот там, вдалеке – показывать, правда, нельзя – уставлены мишени, они подвешены и имитируют летящие дроны. И бойцы из стрелкового оружия должны в него попасть. И, что характерно, попадают.
Взрыв боевой гранаты означает начало штурма опорника противника. Тактика работы малыми группами уже оправдала себя. Поэтому и здесь новобранцы учатся работать в двойке, прикрывая друг друга.
Каждое занятие штурмовиков максимально приближены к реальным боевым условиям. Даже окопы выкопаны таким образом, что имитируют укрепления противника.
Занятия продолжаются даже с наступлением ночи. Тактическая медицина, ориентирование на местности. Мелочей в обучении нет. Новобранцы, несмотря на усталость, не сдаются. Понимают, что на передовой будет ещё тяжелее.
И снова занятия с дронами, но уже ночными. Передвигаться в темное время суток с фонариком – значит обозначить себя. Будущие штурмовики учатся перемещаться по ночному лесу по подсказкам операторов БПЛА, которые ведут их при помощи тепловизоров.
Количество желающий подписать контракт с Минобороны России растёт, поэтому работы у инструкторов меньше не становится. И возможно, что когда-нибудь новобранцы, которые здесь и сейчас становятся универсальными солдатами, способными выполнять сложнейшие задачи и стрелять из всех видов оружия, и сами будут передавать свой боевой опыт вновь прибывшим добровольцам.