Военные инструкторы из Башкирии обучают новобранцев из других регионов

Учатся у лучших. Военные инструкторы из Башкортостана обучают новобранцев из других регионов России военному делу. Занятия проводятся в круглосуточном режиме. Свой опыт добровольцам передают офицеры, которые сами долгое время прослужили на передовой и знают, какие навыки могут спасти жизнь на поле боя.

Среди новобранцев добровольцы не только с военным опытом, но и те, кто впервые взял в руки оружие. Подписали контракт с Минобороны России, чтобы внести свой вклад в общее дело и приблизить победу. Уже через несколько занятий они становятся со своим оружием единым целым.

Работают они с АК-74, с АК-12 разных поколений. То, что у нас есть на вооружении, они с этого и начинают работать. позывной «Мел»

Не только учат, но и сами учатся, чтобы стать лучше. Совершенству нет предела, говорят башкирские штурмовики. Каждый дополнительный навык может сыграть решающую роль на поле боя.

Это для себя надо. Тренироваться, обновлять тактику свою. Потому что на поле битвы всё меняется. Сами тренируемся, с пополнением работаем, подсказываем, обучаем их на будущее. позывной «Каил»

Мы их обучаем, начиная с того, что такое оружие, принцип его действия, тактика действий в бою. Обучаем, навыки закрепляем, и они уже бойцами уходят на фронт. позывной «Сэнсэй»

Но даже прохождение полного курса обучения ещё не гарантирует, что новобранцы попадут на передовую. Для работы на линии боевого соприкосновения инструкторы отбирают только самых психологически устойчивых и выносливых. Остальных распределят на эвакуацию, подвоз боекомплекта и другие задачи.

Мы смотрим на приезжающие пополнение, насколько они подготовлены, насколько осознают, куда они попали. Также идёт психологическое сопровождение людей, которые вышли с ЛБС. позывной «Молчун»

Наибольшую опасность на линии боевого соприкосновения представляют вражеские FPV-дроны. Поэтому борьбе с ними уделяется особое внимание.

А на этой учебной точке новобранцы оттачивают те навыки, которые на передовой могут спасти им жизнь. Вот там, вдалеке – показывать, правда, нельзя – уставлены мишени, они подвешены и имитируют летящие дроны. И бойцы из стрелкового оружия должны в него попасть. И, что характерно, попадают.

Попадают, стараются. У меня даже есть ребята, которые на передке дроны сносили из ружей, из автоматов. Потом мне спасибо говорили и ещё одному инструктору, «Малому». позывной «Боча»

Взрыв боевой гранаты означает начало штурма опорника противника. Тактика работы малыми группами уже оправдала себя. Поэтому и здесь новобранцы учатся работать в двойке, прикрывая друг друга.

Каждое занятие штурмовиков максимально приближены к реальным боевым условиям. Даже окопы выкопаны таким образом, что имитируют укрепления противника.

Оценка – четверка. Без ошибок не бывает, это всё нарабатывается. Парни с каждым днём всё лучше и лучше. позывной «Рафа»

Естественно, трудно, самое основное тут зависит от инструкторов. Они в любую секунду рядом, достойно всё объясняют. позывные «Быча» и «Малина»

Занятия продолжаются даже с наступлением ночи. Тактическая медицина, ориентирование на местности. Мелочей в обучении нет. Новобранцы, несмотря на усталость, не сдаются. Понимают, что на передовой будет ещё тяжелее.

У меня племянники все тут находятся. Как я дома буду лежать? Я хотел сначала с ними, но не получилось сразу. Потом пошел сюда. Мой брат погиб здесь. Я хочу за него отомстить. позывной «Туман»

И снова занятия с дронами, но уже ночными. Передвигаться в темное время суток с фонариком – значит обозначить себя. Будущие штурмовики учатся перемещаться по ночному лесу по подсказкам операторов БПЛА, которые ведут их при помощи тепловизоров.

Основной упор и основные боевые действия основаны на БПЛА. Что ударные, что наблюдательные дроны – все наблюдения идут с квадрокоптера с тепловизорами. позывной «Бинго»